HOME NEWS YOGYA

Anies Baswedan Reuni dengan Teman-Teman SMA 2 Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |15:51 WIB
Anies Baswedan Reuni dengan Teman-Teman SMA 2 Yogyakarta
Anies Baswedan reuni dengan SMA 2 Yogyakarta (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyempatkan diri reuni dengan teman-teman dan guru semasa sekolah di SMA 2 Yogyakarta.

Dalam kesempatan itu, Anies mendapatkan pesan dari kawan-kawan sekolahnya.

"Pesan dari teman-teman jangan berubah, tetap menjadi orang yang sama seperti dulu," kata Anies disela-sela reuni di salah satu kafe di wilayah Gondomanan, Kota Yogyakarta, Minggu (31/12/2023).

Saat reuni, Anies mengaku pertemuan ini sekaligus untuk mengenang masa-masa sekolah bersama guru dan teman SMA-nya. Di sana, dia banyak bercerita tentang masa lalunya ketika mengenyam pendidikan di Yogyakarta.

"Tadi kumpul dengan teman-teman SMA, ya namanya reuni cerita-cerita masa lalu, kangen-kangenan ada juga beberapa guru hadir," ucapnya.

Alumnus UGM ini juga bercerita bahwa dirinya tumbuh dan berkembang di Yogyakarta, dimulai saat dirinya menjadi murid TK Syuhada, kemudian SMP 5 Yogyakarta dan SMA N 2 Yogyakarta.

Halaman:
1 2
      
