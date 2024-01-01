Gempa Dahsyat Jepang, Korsel Amati Perubahan Permukaan Laut

SEOUL- Badan Meteorologi Korea Selatan sedang mengamati kemungkinan perubahan permukaan laut di beberapa daerah di sepanjang pantai timurnya menyusul gempa berkekuatan 7,6 yang melanda Jepang bagian barat.

Daerah yang dipantau termasuk Gangneung, Yang Yang dan Goseong di provinsi Gangwon dan kota Pohang di utara provinsi Gyeongsang.

Sebelumnya, peringatan tsunami telah dikeluarkan di Rusia timur setelah serangkaian gempa bumi dahsyat melanda Jepang pada Senin (1/1/2024.

Di kota Vladivostok di wilayah Primorye, yang terletak di pantai Laut Jepang, pihak berwenang memperkirakan gelombang akan mencapai 30 sentimeter pada Senin (1/1/2024) malam dan mendesak kapal penangkap ikan untuk kembali ke pantai.

Nakhodka, kota lain di wilayah Primorye, mengeluarkan “peringatan jaring” dan membunyikan sirene peringatan, namun menekankan bahwa warga tidak dalam bahaya akibat gelombang yang diperkirakan mencapai 57 sentimeter.

Peringatan tsunami serupa juga dikeluarkan oleh otoritas darurat di wilayah tetangga Khabarovsk.

Seperti diketahui, Jepang pada Senin (1/1/2024) diguncang oleh gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo yang memicu peringatan tsunami di sepanjang pantai barat negara itu.