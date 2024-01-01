Gempa Dahsyat Jepang, Rusia Keluarkan Peringatan Tsunami di Bagian Timur

Rusia peringatkan ancaman tsunami di bagian timur usai gempa dahsyat Jepang (Foto: AFP)

JEPANG - Media pemerintah Rusia TASS melaporkan pada Senin (1/1/2023), ancaman tsunami telah dinyatakan di kota-kota Rusia timur seperti Vladivostok, Nakhodka, dan pulau Sakhalin setelah gempa berkekuatan 7,5 SR di Jepang,

Peringatan tsunami telah dikeluarkan di Rusia timur setelah serangkaian gempa bumi dahsyat melanda Jepang pada Senin (1/1/2024.

Di kota Vladivostok di wilayah Primorye, yang terletak di pantai Laut Jepang, pihak berwenang memperkirakan gelombang akan mencapai 30 sentimeter pada Senin (1/1/2024) malam dan mendesak kapal penangkap ikan untuk kembali ke pantai.

Nakhodka, kota lain di wilayah Primorye, mengeluarkan “peringatan jaring” dan membunyikan sirene peringatan, namun menekankan bahwa warga tidak dalam bahaya akibat gelombang yang diperkirakan mencapai 57 sentimeter.

Peringatan tsunami serupa juga dikeluarkan oleh otoritas darurat di wilayah tetangga Khabarovsk.

Dalam postingan yang sudah dihapus di media sosial, Kementerian Situasi Darurat wilayah Sakhalin mengatakan penduduk pesisir dievakuasi ke tempat yang aman.

“Setiap orang yang berada di bagian pesisir Selat Tatar [yang memisahkan Pulau Sakhalin dari daratan Rusia] harus segera mencari perlindungan di ketinggian 30-40 meter di atas permukaan laut,” kata kementerian tersebut melalui jejaring sosial Rusia Vkontakte.