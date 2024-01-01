Mobil Minibus Nyemplung ke Kali di Tangsel, Sopir Ikut Tenggelam

TANGSEL - Satu unit mobil minibus nyemplung ke dalam kali di Jalan Talas 3, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (31/12/23). Sopir minibus nahas tersebut sempat tenggelam ke dalam air.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.15 WIB. Minibus tersebut tengah melaju dari Jalan Talas menuju Jalan Raya Pondok Cabe. Begitu melintas di lokasi, diduga salah satu ban mobil sebelah kiri tergelincir ke tepian kali.

"Kalau dari pengakuan sopir tadi, bannya terperosok, terus dia gas lagi buat naik tapi malah nyemplung," tutur Sakti (46), salah satu warga di lokasi kejadian.

Peristiwa itu terjadi persis di dekat Gedung Arsip Universitas Terbuka (UT). Pihak sekuriti gedung bersama warga sempat berupaya menberi pertolongan. Sopir pun berhasil selamat setelah ikut tercebur ke dalam kali.

"Sopirnya Alhamdulillah selamat," jelasnya.

Hingga pukul 21.46 WIB, kondisi mobil masih berada di dasar kali. Kendaraan itu sempat terbawa aliran air hingga sekira 7 meter dari lokasi awal.