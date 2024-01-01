Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Daerah Kerinci dan Sungai Penuh Jambi Dikepung Banjir, Ribuan Rumah Warga Tergenang

Daerah Kerinci dan Sungai Penuh Jambi Dikepung Banjir, Ribuan Rumah Warga Tergenang
Warga Kerinci kebanjiran (foto: dok ist)
A
A
A

KERINCI - Malam Tahun Baru yang seharusnya menjadi malam bersuka cita bagi warga untuk merayakan malam pergantian tahun, namun hal ini tidak dialami oleh warga kabupaten Kerinci dan Kotamadya Sungai Penuh, Jambi ini. Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur hingga Minggu (31/12/2023) sekitar pukul 20.00 WIB air mulai menggenangi rumah warga.

Informasi yang berhasil dihimpun, curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai-sungai yang ada di dua kabupaten ini meluap. Data yang berhasil dihimpun dari Polres Kerinci setidaknya di kabupaten Kerinci ada 16 yang tersebar di 5 Kecamatan terendam banjir.

Hal yang sama juga terjadi di kota Sungai Penuh, setidaknya 3 kecamatan terendam banjir dan 17 ribu warga terdampak banjir kesulitan untuk beraktivitas. Hampir semua jalan utama di dua kabupaten ini terendam banjir, bahkan banyak warga bertahan dirumahnya hingga menunggu banjir surut.

Kapolres Kerinci melalui Kabag Ops Polres Kerinci AKP Sampe Nababan saat dihubungi media ini membenarkan jika wilayahnya dikepung banjir.

