HOME NEWS JABAR

RSUD Sumedang Rusak akibat Gempa Bumi Hari Ini, Pasien Panik

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |01:30 WIB
RSUD Sumedang Rusak akibat Gempa Bumi Hari Ini, Pasien Panik
Kepanikan pasien RSUD saat terjadi gempa. (Foto: Dok Ist)
BANDUNG - Dua ruangan RSUD Sumedang rusak akibat guncangan gempa yang terjadi tiga kali, Minggu (31/12/2023). Seluruh pasien dan keluarganya dievakuasi keluar dari dalam gedung RSUD saat gempa terjadi.

Berdasar data hasil asesmen BPBD Kabupaten Sumedang, kerusakan yang terjadi RSUD Sumedang, Jalan Palasari, Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, akibat gempa bumi kedua yang terjadi pada pukul 14.35 WIB.

"Dampak kerusakan dua ruangan rawat inap mengalami retak-retak di bagian dinding dan atap. Yaitu, Ruangan Tanjung Lantai 5 retakan dinding dan atap plafon. Kemudian, Ruang Tulip Lantai 7 retak di dinding pintu ruangan," kata Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Atang Sutarno dalam laporan tertulis.

Atang Sutarno menyatakan, saat ini tim BPBD Sumedang mengasesmen ke lokasi dan mengimbau kepada seluruh petugas RSUD agar tetap waspada agar keluar ke tangga darurat.

Diberitakan sebelumnya, dalam sehari, Minggu (31/12/2023), Kabupaten Sumedang diguncang 3 kali gempa bumi. Gempa itu berkekuatan magnitudo 4,1, 3,4, dan 4,8.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis gempa bumi ketiga terjadi pada pukul 20.34 WIB di lokasi 6.85 LS dan 107.87BT (5 km Barat Laut) dengan kedalaman 10 kilometer (km).

Gempa pertama di Sumedang terjadi pada pukul 14:35:34 WIB. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempabumi ini berkekuatan M=4,1. Episenter terletak pada koordinat 6.85 LS dan 107.93 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 1 km Timur Laut Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada kedalaman 7 km.

Tak berselang lama pada pukul 15:38:10 WIB kembali terjadi gempa susulan berkekuatan M 3,4. Episenter terletak pada koordinat 6.84 LS dan 107.94 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 3 km TimurLaut pada kedalaman 6 km.

Gempa M4,8 Guncang Sumedang, Terasa hingga Bekasi 

Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sumedang merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif di Sumedang.

