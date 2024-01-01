Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

BNPB: 382 KK Terdampak Gempa M4,8 di Sumedang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |17:22 WIB
BNPB: 382 KK Terdampak Gempa M4,8 di Sumedang
Rumah terdampak gempa Sumedang (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,1 dan 4,8 sempat mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu (31/12/2023).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkap ratusan kepala keluarga (KK) dan rumah terdampak akibat gempa yang diduga akibat Sesar Cileunyi-Tanjungsari.

"Kurang lebih 382 KK atau 1.528 jiwa terdampak (pendataan), 248 orang pasien rawat inap RSUD Sumedang di Evakuasi ketempat aman, 83 orang pasien IGD RSUD Sumedang di evakuasi ke tenda darurat, dan 3 orang luka ringan," kata Abdul saat dikonfirmasi, Senin (1/1/2024).

"Kerugian sarana prasaran maupun materil diantaranya sebuah rumah rusak berat, 382 unit rumah rusak ringan dan tiang listrik roboh," tambahnya.

Abdul menyebut setidaknya tiga wilayah di Kabupaten Sumedang terdampak gempa tersebut.

"Sumedang Selatan, Tanjung Medar, dan Sumedang Utara. Disamping itu juga dampak minor pada daerah sekitar antara lain Kabupaten Bandung," ujarnya.

Abdul mengatakan petugas dilapangan sedang mendata warga yang rumahnya terdampak sehingga tidak menggunakan tenda pengungsian.

"Masih di data karena warga yang rumahnya terdampak saat ini banyak yang menumpang sementara di rumah kerabat, saudara dan lainnya," ucap Aam sapaan karibnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Gempa Sumedang gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175895/gempa-1Hb8_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement