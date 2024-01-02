Ikut Pemeriksaan Kesehatan dari Perindo, Warga Semarang: Obatnya Juga Gratis!

SEMARANG – Salah seorang peserta pemeriksaan kesehatan gratis dari Partai Perindo di Kota Semarang, Supranti mengaku merasa sangat terbantu dengan kegiatan tersebut. Apalagi dirinya belum memiliki BPJS Kesehatan.

“Kita yang enggak punya BPJS datang ke sini, obatnya juga gratis, cek gula darah juga gratis,” ujarnya, Senin (1/1/2024) siang.

Partai Perindo mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis di GOR Satria Semarang. Pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan ini meliputi cek tensi serta tes gula. Usai melakukan pemeriksaan kesehatan, warga juga mendapatkan obat sesuai keluhan sakit yang dirasakan.

Sejak pagi puluhan warga Kota Semarang sudah mengantre layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Masyarakat yang memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis didominasi oleh warga berusia lanjut

Ratusan warga Kota Semarang merasakan manfaat pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan Partai Perindo. Para peserta terbantu karena banyak yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

Gelaran bakti sosial Partai Perindo di Kota Semarang dihadiri secara langsung Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Calon Presiden Ganjar Pranowo. Serta didampingi sejumlah Caleg Partai Perindo, baik dari Dprd Kota. Provinsi hingga DPR RI.