Tingkatkan Ketegangan, Kapal Perang Iran Dilaporkan Masuki Laut Merah

DUBAI - Kapal perang Alborz Iran telah memasuki Laut Merah, kantor berita semi-resmi Tasnim melaporkan pada Senin, (1/1/2024). Kedatangan Alborz ini pada saat meningkatnya ketegangan di rute pelayaran utama di tengah perang Israel-Hamas dan serangan terhadap kapal oleh pasukan yang bersekutu dengan Teheran.

Tasnim tidak memberikan rincian misi Alborz namun mengatakan kapal perang Iran telah beroperasi di perairan terbuka untuk mengamankan rute pelayaran, memerangi pembajakan dan melaksanakan tugas lainnya sejak 2009.

Kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sejak November untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap kelompok Islam Palestina Hamas dalam perangnya dengan Israel.

Sebagai tanggapannya, banyak perusahaan pelayaran besar beralih ke rute yang lebih panjang dan lebih mahal di sekitar Tanjung Harapan di Afrika daripada melewati Terusan Suez, yang menangani sekitar 12% perdagangan global.

Kapal perang Alborz memasuki Laut Merah melalui Selat Bab al-Mandab, kata Tasnim, tanpa menyebutkan kapan. Ada laporan yang belum dikonfirmasi di media sosial bahwa kapal itu tiba pada Sabtu, (30/12/2023) malam, demikian dilansir Reuters.

Kapal perusak kelas Alvand telah menjadi bagian dari armada ke-34 angkatan laut Iran, bersama dengan kapal pendukung Bushehr, dan berpatroli di Teluk Aden, bagian utara Samudera Hindia dan Selat Bab Al-Mandab sejak 2015, menurut laporan Press TV Iran.