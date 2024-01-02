Gempa M5,1 di Kupang, Ini Analisa BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis gempa dengan magnitudo (M) 5,1 yang menggucang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (2/1/2024), pukul 11.46.32 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 10,22° LS ; 123,76° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 29 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas deformasi batuan dalam Flores Trough," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami, Daryono.

Daryono mengatakan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun ( normal ).

Gempabumi ini dirasakan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," tegas Daryono