Viral! Imam Sholat Subuh Meninggal saat Sujud di Balikpapan

BALIKPAPAN - Seorang imam Sholat Subuh meninggal dunia saat sedang menjalankan ibadah di sebuah masjid di Balikpapan.

Dari keterangan video yang menjadi viral di media sosial, diketahui imam tersebut bernama H Andi Syamsul bahri, pemilik Apotek Arif Rahman di kawasan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, Selasa (2/1/2024).

Dalam rekaman video terlihat seorang imam yang fasih membaca ayat demi ayat surah-surah pendek pada rakat pertama.

Dan saat sujud, imam tersebut terdiam cukup lama hingga akhirnya terkapar di atas sajadahnya.

Makmum sholat yang sadar atas kejadian itu langsung maju dan menggantikan tugas sebagai imam. Diduga, kejadan itu terekam di Masjid Al Ulaa, Kampung Baru, Balikpapan.

Video yang dibagikan sejumlah akun medsos Balikpapan ini dikemontari ribuan warganet.