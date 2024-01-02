Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Imam Sholat Subuh Meninggal saat Sujud di Balikpapan

Yovanda Noni , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |17:12 WIB
Viral! Imam Sholat Subuh Meninggal saat Sujud di Balikpapan
Viral imam sholat subuh meninggal saat sujud (Foto : Istimewa)
A
A
A

BALIKPAPAN - Seorang imam Sholat Subuh meninggal dunia saat sedang menjalankan ibadah di sebuah masjid di Balikpapan.

Dari keterangan video yang menjadi viral di media sosial, diketahui imam tersebut bernama H Andi Syamsul bahri, pemilik Apotek Arif Rahman di kawasan Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, Selasa (2/1/2024).

Dalam rekaman video terlihat seorang imam yang fasih membaca ayat demi ayat surah-surah pendek pada rakat pertama.

Dan saat sujud, imam tersebut terdiam cukup lama hingga akhirnya terkapar di atas sajadahnya.

Makmum sholat yang sadar atas kejadian itu langsung maju dan menggantikan tugas sebagai imam. Diduga, kejadan itu terekam di Masjid Al Ulaa, Kampung Baru, Balikpapan.

Video yang dibagikan sejumlah akun medsos Balikpapan ini dikemontari ribuan warganet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement