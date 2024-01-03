Perindo Punya Komitmen Kuat Wujudkan Indonesia Sejahtera

BANDUNG BARAT - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menegaskan, Partai Perindo berkomitmen untuk turut berperan dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Komitmen awal sudah dibuktikan partai dengan nomor urut 16 di Pemilu 2024 itu dengan mengadakan bazzar sembako murah berupa minyak goreng Rp5.000 per liter, yang semakin menegaskam bahwa Perindo adalah partai modern yang peduli rakyat kecil.

"Ini jadi salah satu realisasi dari Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat karena sesuai dengan visi misinya Partai Perindo adalah untuk mewujudkan Indonesia sejahtera," kata Abdul Khaliq di Desa Cimanggu, Ngamprah, Bandung Barat, Rabu (3/1/2024).

Caleg DPR RI Dapil II Jawa Barat (Kabupaten Bandung Barat-Kabupaten Bandung) nomor urut 1 itu mengatakan, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 akan terus membantu meringankan beban masyarakat.

"Hari ini kita melaksanakan bazzar murah minyak goreng, ini bagian dari upaya kita meringankan beban masyarakat terkait dengan tingginya harga sembako akhir-akhir ini," kata dia.

Neni Sopiah (60) salah seorang warga mengatakan kegiatan bazzar murah yang digelar partai dengan nomor urut 16 di Pemilu 2024 itu sangat membantunya. Sebab dengan harga Rp5.000 saja ia bisa mendapatkan minyak goreng 1 liter.

"Iya senang sekali, gak apa-apa antre juga yang penting dapat minyak goreng murah. Kalau beli di warung kan Rp16 ribu," ujar Neni.