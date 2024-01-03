Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng di Bandung Barat

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:53 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng di Bandung Barat
Caleg Perindo, Abdul Khaliq (foto: dok MPI)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Ratusan warga Kampung Cimanggu, RT 02/13, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) rela antre untuk mendapatkan minyak goreng murah yang diinisiasi Partai Perindo pada Rabu (3/1/2024).

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, dalam bazzar murah ini pihaknya menyiapkan 300 liter minyak goreng yang ditebus masyarakat dengan harga Rp5.000 saja per liter.

"Hari ini ada 300 pack untuk minyak goreng, berat 1 liter. Kita ingin berbagi dengan masyarakat di Desa Cimanggu untuk bisa menikmati harga yang murah dan terjangkau," jelas pria yang juga Caleg DPR RI Dapil II Jawa Barat itu.

Sementara itu, Neni Sopiah (60) salah seorang warga mengatakan, kegiatan bazzar murah yang digelar partai dengan nomor urut 16 di Pemilu 2024 itu sangat membantunya. Sebab dengan harga Rp5.000 saja ia bisa mendapatkan minyak goreng 1 liter.

"Iya senang sekali, gak apa-apa antre juga yang penting dapat minyak goreng murah. Kalau beli di warung kan Rp16 ribu," ujar Neni.

Dia berharap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo (HT) yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, selalu makukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
