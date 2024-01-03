Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Digugat Puluhan Pengunjung Festival Musik Nova, Minta Ganti Rugi Rp856 Miliar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |19:28 WIB
Israel Digugat Puluhan Pengunjung Festival Musik Nova, Minta Ganti Rugi Rp856 Miliar
Tentara Israel memeriksa mobil-mobil yang terbakar di Festval Musik Nova yang diserang Hamas pada 7 Oktober 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEL AVIV - Puluhan orang yang menghadiri festival musik Nova pada 7 Oktober menuntut militer Israel karena gagal menghentikan Hamas menyerang acara tersebut.

Sekira 42 orang yang selamat dari serangan itu mengajukan pengaduan pada Senin, (1/1/2024) terhadap militer Israel, polisi, dan dinas keamanan internal Shin Bet, sebesar 200 juta shekel (Rp856 miliar), media Israel melaporkan.

Mereka mengatakan bahwa “seandainya bukan karena kegagalan dan kelalaian para terdakwa secara tanggung renteng, maka bencana tersebut dapat dicegah”, demikian dilansir New Arab.

Festival tersebut, yang diadakan di dekat perbatasan Israel dengan Jalur Gaza yang telah lama dikepung, adalah salah satu dari beberapa tempat yang diserang oleh pejuang Hamas selama operasi Banjir Al-Aqsa.

Sekira 360 orang tewas dalam festival tersebut, menurut polisi Israel, termasuk beberapa akibat tembakan helikopter Israel.

Hamas menyandera sekira 40 orang dari acara tersebut.

Keluhan tersebut mengatakan bahwa festival tersebut seharusnya tidak disetujui oleh pasukan keamanan, dan bahwa acara tersebut seharusnya diakhiri segera setelah peringatan keamanan diberikan beberapa jam sebelum serangan terhadap festival tersebut terjadi.

Media Israel melaporkan pekan lalu bahwa seorang perwira senior militer Israel telah menyuarakan keprihatinan keamanan atas festival yang diadakan sangat dekat dengan Gaza – sebuah keberatan yang dilaporkan juga didukung oleh petugas lainnya.

