INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2024

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:19 WIB
Ini Ramalan Baba Vanga untuk Tahun 2024
Baba Vanga. (Foto: Mirror)
JAKARTA - Baba Vanga yang memiliki nama lengkap Vangeliya Pandeva Gushterova dikenal sebagai seorang ahli mistik Bulgaria yang memiliki kemampuan meramal masa depan.

Saat umurnya 12 tahun, Baba Vanga secara misterius kehilangan penglihatannya akibat badai besar. Keluarganya menemukannya hampir mati hanya beberapa hari kemudian setelah badai.

Saat ditemukan, kedua matanya terluka dan tertutup rapat. Beberapa hari kemudian, Baba Vanga mengatakan bahwa dia telah mendapatkan kembali penglihatannya dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang serta memprediksi masa depan.

Setelah itu, Vanga dikenal sebagai salah satu peramal yang meramalkan banyak kejadian di dunia. Uniknya, beberapa di antaranya ternyata benar adanya.

Meski Baba Vanga cukup pandai meramal beberapa kejadian, dia tidak bisa meramalkan kematiannya sendiri. Sang Nostradamus dari Balkan, julukan Baba Vanga, meninggal dunia pada 1996.

Berikut ramalan Baba Vanga untuk tahun 2024:

1. Tsunami yang dahsyat

Menurut Baba Vanga, yang meramalkan terjadinya tsunami Samudera Hindia pada 2004, dua dekade kemudian tsunami lain yang lebih dahsyat diperkirakan akan melanda benua Asia. Memang Jepang sedang menghadapi gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang telah menimbulkan tsunami, meski dampaknya tidak terlalu besar.

2. Gempa bumi yang hebat

Peramal tersebut juga melihat bahwa gempa bumi dahsyat dengan skala besar akan terjadi di Amerika Serikat, sedemikian besarnya sehingga “akan mengubah aliran air Sungai Mississippi” dan akan mengakibatkan banyak nyawa hilang, selain kerugian material yang besar.

      
