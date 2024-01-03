Peristiwa 3 Januari: Ibu Kota Negara Sempat Pindah ke Yogyakarta

JAKARTA – Sederet peristiwa terjadi pada 3 Januari. Adapun kejadian yang teringat oleh sebagian orang, di antaranya meninggalnya Sultan Hamengkubuwana II pada 1828 silam.

Okezone merangkum sederet peristiwa yang terjadi pada 3 Januari, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, pada Jumat (3/1/2023), sebagai berikut:

1496 - Leonardo da Vinci mengalami kegagalan dalam percobaan alat terbang.

1777 - Perang Revolusi Amerika Serikat: Pasukan Amerika Serikat dipimpin Jenderal George Washington mengalahkan pasukan Inggris dipimpin Jenderal Lord Cornwallis dalam Pertempuran Princeton.

1815 - Austria, Britania, dan Perancis membentuk traktat pertahanan terhadap Prusia dan Rusia.

1823 - Stephen F Austin menerima hibah tanah di Texas dari pemerintah Meksiko, yang menjadi cikal bakal Republik Texas dan negara bagian Texas di kemudian hari.

1828 – Sri Sultan Hamengkubuwana II meninggal dunia.

Sri Sultan Hamengkubuwana II adalah raja Kesultanan Yogyakarta yang memerintah selama tiga periode, yaitu 1792 - 1810, 1811 - 1812, dan 1826 - 1828. Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh.

1833 - Britania menguasai Kepulauan Falkland di Atlantik Selatan.

1848 - Joseph Jenkins Roberts dilantik sebagai presiden pertama Liberia.

1925 - Benito Mussolini mengumumkan pemerintahan kediktatoran fasis di Italia.

1945 - Perang Dunia II: Laksamana Chester W. Nimitz diangkat sebagai panglima Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik dalam persiapan penyerangan atas Iwo Jima dan Okinawa di Jepang.

1946 - Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta.

Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta bermula dengan situasi keamanan di Ibu Kota yang sangat tidak aman pada awal tahun 1946. Hal ini ditandai dengan masuknya pasukan Sekutu (AFNEI) yang diboncengi pasukan Belanda (NICA).

Pendaratan Sekutu dimulai dengan melakukan razia-razia dan penangkapan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Penjarahan dan perampokan pun terjadi di mana-mana hingga menimbulkan kontak senjata antara pejuang dan Sekutu.

Pada saat itu, terjadi upaya penculikan Presiden Soekarno dan pejabat tinggi pemerintah RI lainnya oleh pasukan NICA serta masyarakat yang sepenuhnya tidak mendukung dan tunduk kepada pemerintahan baru.

2 Januari 1946, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mempersilakan pemerintah RI untuk bersedia memindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta atas jaminan mereka berdua melalui surat yang diantarkan oleh kurir. Soekarno pun menerima tawaran tersebut dan mulai membahas bersama kawan-kawanya dalam sidang cabinet tertutup.