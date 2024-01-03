Seuntai Harapan Warga Pantai Banten Selatan Ingin Ganjar-Mahfud Jadi Presiden dan Wapres di 2024

BANTEN - Sukarelawan Gerakan Rakyat Desa untuk (Gardu) Ganjar melakukan kegiatan bersih-bersih di Pantai Banten Selatan, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Selasa 2 Januari 2024. Aksi mereka mendapat banyak apresiasi dari masyarakat.

Masyarakat pun menaruh harapan terhadap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bisa memimpin Indonesia.

Seperti diungkapkan Kusnadi Pratama, salah seorang warga menyambut tahun baru dengan harapan adanya pemimpin baru, yakni Ganjar-Mahfud.

"Di tahun baru 2024, saya berharap sebagai warga masyarakat Ganjar-Mahfud presiden yang baru dan wakil presiden untuk ke depan," kata Kusnadi dalam keterangan tertulis.

Kusnadi dan warga sekitar pantai yakin bahwa Ganjar-Mahfud memiliki potensi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Mereka percaya, aksi membersihkan pantai ini sejalan dengan visi-misi pasangan calon nomor urut tiga itu.

"Saya optimis ke depan Ganjar juga akan bersih-bersih untuk para koruptor yang ada di Indonesia agar tidak ada lagi. Saya yakin Ganjar-Mahfud bisa memimpin," ujar Kusnadi.

Selain memberikan manfaat kebersihan, kegiatan membersihkan pantai juga diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata. Harapannya, kedatangan wisatawan ke pantai akan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

"Saya sebagai warga masyarakat yang berada di kawasan pesisir pantai selatan berharap ke depan destinasi pantai lebih dioptimalkan kembali biar mendongkrak perekonomian," tuturnya.