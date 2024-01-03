Relawan Ganjar-Mahfud Terus Galakkan Kegiatan Positif Angkat Potensi Milenial

GOWA - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) terus berupaya menyerap aspirasi dari kalangan milenial agar kehadirannya selalu dapat memberikan manfaat. Sejumlah kegiatan positif pun digelar, sekaligus mensosialisasikan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kali ini, GMC menggelar turnamen e-sport MLBB dengan harapan kaum muda memiliki wadah untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menyalurkan bakat dan keterampilannya di bidang game online. Kegiatan itu digelar di Mahadjura Cafe Studio, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Rabu (3/1/2024).

"Harapan kami melaksanakan kegiatan ini adalah dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi wadah silaturahmi sesama milenial pecinta game online di Kabupaten Gowa," ujar Korwil GMC Sulsel Sarman Alamsyah.

Sarman menjelaskan, kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk pemberdayaan potensi milenial untuk memberikan sarana dalam mengembangkan skill yang dimiliki.

Selaras dengan visi misi Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menyasar milenial, turnamen ini diadakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan milenial di era digital, salah satunya di bidang e-sport.

"Dengan adanya turnamen ini, kami merasa calon pemimpin seperti inilah yang wajib kita perjuangkan karena mengerti dengan kebutuhan-kebutuhan milenial hari ini," kata Sarman.