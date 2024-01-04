Caleg Perindo Resmikan Lapak Jualan UMKM di Depok, Warga: Caleg yang Mau Kasih Bukti Dulu

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina meresmikan lokasi berjualan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) semi permanen di RW 6 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (3/1/2024).

Perwakilan PKK RW 6, Septi mengucapkan terima kasih atas realisasi bukti nyata dari Partai Perindo melalui Caleg Rere. Ia menilai sosok Rere yang maju dari Partai Perindo dikenal modern peduli rakyat kecil itu sangat bagus memberikan bukti untuk direalisasikan.

"Terima kasih Bu Rere karena ini salah satu program dari PKK RW 6 jadi bisa terealisasi adanya lokasi berjualan UMKM ini benar benar masya Allah ya. Mungkin Bu Rere ini salah satu caleg yang baru merapat ke kami yang mau membuktikan dulu kepentingan masyarakat direalisasikan dulu. Karena caleg-caleg saat ini berbeda dengan Bu Rere," ucap Septi.

Septi mendoakan Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu terpilih mewakili Pancoran Mas dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang.

"Semoga bisa terpilih menjadi wakil dari Pancoran Mas," ujarnya.

Sementara itu, Heni juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Caleg Perindo Rere Tati yang mau merealisasikan lapak UMKM di wilayah RW 6.

"Alhamdulillah atas apresiasinya dari Bu Rere sudah mau merealisasikan lapak UMKM di RW 6 ini, terima kasih sukses selalu Bu Rere," ucap Heni.