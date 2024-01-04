Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Resmikan Lapak Jualan UMKM di Depok, Warga: Caleg yang Mau Kasih Bukti Dulu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |05:37 WIB
Caleg Perindo Resmikan Lapak Jualan UMKM di Depok, Warga: Caleg yang Mau Kasih Bukti Dulu
Caleg Perindo Rere Tati Sri Hardina (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

 

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina meresmikan lokasi berjualan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) semi permanen di RW 6 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (3/1/2024).

Perwakilan PKK RW 6, Septi mengucapkan terima kasih atas realisasi bukti nyata dari Partai Perindo melalui Caleg Rere. Ia menilai sosok Rere yang maju dari Partai Perindo dikenal modern peduli rakyat kecil itu sangat bagus memberikan bukti untuk direalisasikan.

"Terima kasih Bu Rere karena ini salah satu program dari PKK RW 6 jadi bisa terealisasi adanya lokasi berjualan UMKM ini benar benar masya Allah ya. Mungkin Bu Rere ini salah satu caleg yang baru merapat ke kami yang mau membuktikan dulu kepentingan masyarakat direalisasikan dulu. Karena caleg-caleg saat ini berbeda dengan Bu Rere," ucap Septi.

Septi mendoakan Rere yang juga Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat itu terpilih mewakili Pancoran Mas dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang.

"Semoga bisa terpilih menjadi wakil dari Pancoran Mas," ujarnya.

Sementara itu, Heni juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap Caleg Perindo Rere Tati yang mau merealisasikan lapak UMKM di wilayah RW 6.

"Alhamdulillah atas apresiasinya dari Bu Rere sudah mau merealisasikan lapak UMKM di RW 6 ini, terima kasih sukses selalu Bu Rere," ucap Heni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement