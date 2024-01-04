Pasukan Tengkorak, Satuan yang Dibentuk Soekarno Khusus untuk Lawan Marinir Belanda

TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki sejumlah pasukan khusus yang disegani di dunia. Salah satunya Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL.

Pasukan komando yang memiliki semboyan Tan Hana Wighna Tan Sirna atau tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi ini didirikan pada 31 Maret 1962.

Dilansir beragam sumber, pasukan yang mempunyai ciri khas memakai topeng tengkorak ini berkedudukan langsung dibawah Koarmada, dan bertanggung jawab langsung kepada KSAL.

Pasukan khusus ini biasa mengemban tugas operasi rahasia seperti, operasi amfibi, operasi khusus dan lain sebagainya.

Kala itu, hubungan Indonesia dan Belanda memanas terkait perebutan Irian Barat. Presiden Soekarno memberikan instruksi, agar dibentuk Pasukan Katak yang dapat menyerang armada Angkatan Laut Belanda alias Koninklijk Marine (KM) yang memblokade Indonesia.

Mendapat perintah Bung Karno, Menteri Panglima AL Laksamana Madya Raden Eddy Martadinata tanpa pemberitahuan sebelumnya melaksanakan upacara peresmian berdirinya Kopaska di area Kolam renang senayan ketika para calon instruktur Kopaska sedang berlatih.

Upacara peresmian dilaksanakan dengan anggota upacara para Instruktur yang sedang berlatih sehingga tidak menggunakan pakaian resmi, bahkan tidak bersepatu. Peresmian yang mendadak ini dikarenakan tim akan diterjunkan ke Operasi trikora membebaskan Irian Barat.