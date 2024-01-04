Legenda Pengkhianatan Cinta Dewi Kili Suci dan Terbentuknya Gunung Kelud

JATIM – Cerita legenda meliputi gunung berapi di Indonesia, salah satunya Gunung Kelud yang terletak di Kediri. Kisah mengatakan gunung tersebut terbentuk karena pengkhianatan cinta putri terhadap raja.

Kisah ini bermula dari seorang putri bernama Dewi Kili Suci, yang merupakan anak dari Jenggolo Manik. Kecantikannya membuat banyak yang tertarik untuk meminangnya.

Beberapa di antaranya termasuk dua raja sakti bernama Mahesa Suro dan Lembu Suro. Mahesa Suro memiliki kepala kerbau, sementara Lembu Suro berkepala lembu.

Namun, Dewi Kili Suci tidak ingin dilamar kedua raja tersebut. Akhirnya, dirinya membuat sebuah sayembara yang amat sulit dikerjakan manusia biasa.

Dewi Kilisuci meminta kedua pelamar untuk membangun dua sumur di atas Gunung Kelud sebelum fajar tiba. Satu sumur harus memiliki bau amis, sementara satunya lagi harus berbau wangi.

Ternyata, kedua raja ini bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. Namun, sang putri tetap bersikukuh tidak ingin diperistri oleh salah satu dari keduanya.

Dirinya membuat satu tantangan lagi, yakni dengan membuktikan kalau sumur tersebut benar-benar memiliki bau yang dia inginkan. Dewi Kilisuci meminta Mahesa Suro dan Lembu Suro untuk masuk ke dalam sumur itu.

Keduanya menyanggupi tantangan sang putri. Tetapi, itu semua hanyalah akal bulus dari Dewi Kilisuci untuk membunuh raja tersebut.

Setelah keduanya masuk ke dalam sumur, Dewi Kilisuci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun sumur itu dengan batu dan menewaskan Mahesa Suro serta Lembu Suro.