Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Oscar Pistorius Dibebaskan dari Penjara Afsel Usai Dihukum 9 Tahun karena Bunuh Pacarnya

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:09 WIB
Oscar Pistorius Dibebaskan dari Penjara Afsel Usai Dihukum 9 Tahun karena Bunuh Pacarnya
Oscar Pistorius dibebaskan dari penjara Afsel usai dihukum 9 tahun karena membunuh pacarnya (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK – Oscar Pistorius, pelari cepat Paralimpiade dan Olimpiade yang diamputasi ganda, dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat pada Jumat (5/1/2024), lebih dari satu dekade setelah menembak pacarnya, Reeva Steenkamp, dalam pembunuhan yang mengejutkan dunia.

Dewan pembebasan bersyarat mengabulkan petisi Pistorius pada bulan November dengan alasan bahwa ia telah menjalani setengah dari hukuman 13 tahun penjaranya karena membunuh Steenkamp, sehingga membuatnya memenuhi syarat menurut hukum Afrika Selatan.

Singabakho Nxumalo, juru bicara Departemen Layanan Pemasyarakatan (DCS) Afrika Selatan, mengatakan kepada CNN bahwa Pistorius dibebaskan dari Pusat Pemasyarakatan Atteridgeville, sebelah barat Pretoria, pada Jumat (5/1/2024) pagi. Dia akan dikenakan syarat pembebasan bersyarat hingga masa hukumannya berakhir pada 2029.

Meskipun ada pertemuan media di luar Pusat Pemasyarakatan Atteridgeville, Pistorius tidak terlihat meninggalkan penjara atau kembali ke rumah pada Jumat (5/1/2024). Sebuah van polisi difoto pada Jumat (5/1/2024) pagi di luar rumah pamannya Arnold Pistorius di Waterkloof, pinggiran kota Pretoria yang makmur. Media lokal telah melaporkan bahwa dia akan tinggal di kediaman itu selama masa pembebasan bersyaratnya, meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara resmi.

Departemen Layanan Pemasyarakatan mengatakan dalam pernyataannya pada Rabu (3/1/2024) bahwa “rincian mengenai rencana transportasi dan waktu pembebasan tidak boleh dipublikasikan” dan bahwa pengungkapan rincian tersebut “dapat mengakibatkan ancaman keamanan bagi narapidana dan pemangku kepentingan lain yang terlibat.”

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (5/1/2024), ibu Steenkamp mengatakan satu-satunya keinginannya setelah pembebasan Pistorius adalah dia diizinkan menjalani sisa hidupnya “dalam damai.”

“Tidak akan pernah ada keadilan jika orang yang Anda cintai tidak pernah kembali, dan waktu yang diberikan tidak akan membawa Reeva kembali,” kata June Steenkamp.

“Kami adalah orang-orang yang menjalani hukuman seumur hidup,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149//bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176093//mayat-8vB7_large.jpg
Tragis! Pria Tewas di Jalan Raya Hankam Bekasi, Ada Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745//pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088//viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement