HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Luncurkan Penyelidikan Operasional untuk Periksa Kegagalan IDF

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:33 WIB
Israel Luncurkan Penyelidikan Operasional untuk Periksa Kegagalan IDF
Israel akan luncurkan penyelidikan operasional untuk periksa kegagalan IDF (Foto: iIDF)
A
A
A

GAZA Militer Israel diperkirakan akan meluncurkan penyelidikan operasional untuk belajar dari “kegagalan” mereka dan menerapkan pelajaran tersebut untuk tantangan keamanan di masa depan.

Hal ini diungkapkan juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari pada konferensi pers pada Jumat (5/1/2024), tanpa merinci apa proses penyelidikannya. akan fokus pada.

Dia mengatakan bahwa penyelidikan internal akan dilakukan dalam rantai komando, dan penyelidikan lain akan dilakukan bersamaan dengan mantan pejabat senior untuk merefleksikan proses dan pengambilan keputusan secara eksternal.

Hagari menambahkan bahwa IDF belum memulai proses penyelidikan, namun Staf Umum IDF sedang “merumuskan proses perencanaan penyelidikan” dan memilih pemimpin penyelidikan operasional, menurut terjemahan komentar IDF dalam bahasa Inggris.

Dia juga mengatakan penyelidikan ini akan serupa dengan penyelidikan lain yang dilakukan militer baru-baru ini terhadap kematian tiga sandera Israel yang secara keliru ditembak oleh tentara IDF.

“Tujuan kami adalah untuk terus meningkatkan diri, mengambil pelajaran dari pertempuran, memperluas pencapaian kami dan meminimalkan korban pada pasukan kami,” terangnya.

“Investigasi operasional adalah salah satu prinsip dasar IDF,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths mengatakan pada Jumat (5/1/2024) bahwa tiga bulan setelah perang Israel-Hamas di Jalur Gaza, wilayah tersebut menjadi tidak dapat dihuni dan para pekerja bantuan dihadapkan pada “misi mustahil” untuk membantu lebih dari 2 juta orang.

Halaman:
1 2
      
