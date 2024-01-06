Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Waspada! Maling Hewan Ternak Gentayangan di Lebak Selatan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |00:01 WIB
Waspada! Maling Hewan Ternak Gentayangan di Lebak Selatan
Sapi warga Lebak dicuri (foto: dok MPI/Fariz)
LEBAK - Warga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dibuat resah oleh peristiwa pencurian hewan ternak. Bagaimana tidak, tak kurang dalam sebulan sudah dua kali peristiwa terjadi.

Pada Jumat, 5 Januari 2024 dini hari, dua ekor kerbau milik warga Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dilaporkan hilang dari dalam kandangnya.

Peristiwa itu diketahui, kala Icung sang pemilik akan menggembalakan hewan kesayangannya tersebut pada pagi hari.

"Saat bangun pagi saya kaget, karena melihat dua ekor kerbau milik saya yang berada di dalam kandang hilang," kata Icung.

Icung mengaku biasanya pukul 23.30 WIB, malam kerap terlebih dahulu memberi makan kedua hewan ternaknya. Namun, saat itu rasa kantuk menghantui dirinya.

"Sudah laporan juga ke pihak kepolisian,"katanya.

26 Kambing Hilang Hanya Sisakan Jeroan

 

Diki Syaefullah warga Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menceritakan peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2023.

