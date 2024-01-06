Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kapolri Akan Resmikan Sumur Bor hingga Serahkan Bansos ke Warga Yogyakarta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |11:29 WIB
Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Sri Sultan HB X (Foto : Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan meresmikan pembangunan sumur bor Polri Presisi di wilayah Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada hari ini, Sabtu, 6 Januari 2024.

Pembangunan sumur bor tersebut merupakan komitmen Polri untuk terus membantu masyarakat. Dalam hal ini, yang masih kekurangan air bersih.

Berdasarkan informasi yang diterima, Polri membangun 10 titik sumur bor pada delapan kecamatan di Gunungkidul.

Pembangunan itu, dapat memberikan manfaat bagi 6.647 orang yang terdampak krisis air.

Selain meresmikan, Sigit juga bakal melakukan dialog interaktif dengan perwakilan masyarakat yang wilayahnya dilakukan pembangunan sumur bor.

Tak hanya resmikan sumur bor, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga akan menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan sebanyak 1.000 paket sembako.

