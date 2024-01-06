Truk Pengangkut Surat Suara Pemilu 2024 Masuk Jurang di Semarang

Truk pengangkut surat suara Pemilu 2024 masuk jurang di Semarang (Foto: Istimewa)

SEMARANG - Truk pengangkut surat suara Pemilu 2024 mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (6/1/2024). Truk itu mengangkut surat suara DPRD Kabupaten Magelang.

Truk terlihat masuk jurang. Sementara surat suara dalam keadaan masih terbungkus tampak berceceran.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Handi Tri Ujiono membenarkannya. Dia menyebut lakalantas terjadi sekira pukul 13.00 WIB.

"Salah satu truk yang membawa surat suara DPR Kabupaten Magelang mengalami kecelakaan di daerah Jambu," kata dia, Sabtu.

Truk, diberangkatkan dari percetakan Temprina di daerah Bawen, Kabupaten Semarang dan dilepas langsung Ketua KPU Kabupaten Magelang. Lokasi percetakan dengan TKP lakalantas tak terlalu jauh.

"Ketua KPU Kabupaten Magelang mendahului karena pengawalan sudah lengkap. Sampai di Magelang Ketua KPU Kabupaten Magelang dikabari bahwa salah satu truknya kecelakaan," lanjutnya.