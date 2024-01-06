Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Yenny Wahid Ungkap Program Unggulan Ganjar-Mahfud Pastikan Masyarakat Sehat dan Kuat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |15:55 WIB
Yenny Wahid Ungkap Program Unggulan Ganjar-Mahfud Pastikan Masyarakat Sehat dan Kuat
Yenny Wahid (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menjalani kegiatan Jalan Sehat Bareng di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2023).

Dalam kesempatan itu, ia juga membeberkan program unggulan yang memastikan elemen masyarakat sehat dan kuat.

Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut melepas acara Jalan Sehat yang diikuti ribuan masyarakat. Dalam sambutannya, Yenny menyampaikan bahwa olahraga harus dilakukan agar memiliki raga yang sehat dan mental yang kuat.

"Masyarakat yang kuat dimulai dari tubuh yang sehat. Dan ke depan kita berharap negara kita akan lebih kuat lagi, dimulai dari masyarakat yang kuat dan sehat," ujar Yenny Wahid saat melepas rombongan peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Wahid Foundation ini mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini adalah kurang gerak.

"Padahal masyarakat yang sehat harus dimulai dari setiap individu yang memiliki jiwa yang sehat dan raga juga sehat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement