Yenny Wahid Ungkap Program Unggulan Ganjar-Mahfud Pastikan Masyarakat Sehat dan Kuat

JAKARTA - Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menjalani kegiatan Jalan Sehat Bareng di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2023).

Dalam kesempatan itu, ia juga membeberkan program unggulan yang memastikan elemen masyarakat sehat dan kuat.

Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut melepas acara Jalan Sehat yang diikuti ribuan masyarakat. Dalam sambutannya, Yenny menyampaikan bahwa olahraga harus dilakukan agar memiliki raga yang sehat dan mental yang kuat.

"Masyarakat yang kuat dimulai dari tubuh yang sehat. Dan ke depan kita berharap negara kita akan lebih kuat lagi, dimulai dari masyarakat yang kuat dan sehat," ujar Yenny Wahid saat melepas rombongan peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Wahid Foundation ini mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh masyarakat modern saat ini adalah kurang gerak.

"Padahal masyarakat yang sehat harus dimulai dari setiap individu yang memiliki jiwa yang sehat dan raga juga sehat," ujarnya.