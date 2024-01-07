Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis, Caleg Perindo DPRD DKI Jakarta Ingin Buktikan Dekat dengan Masyarakat

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Dalam acara itu, turut hadir pula Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Ketua Umum DPP Partai Bapak Hary Tanoesoedibjo dan Caleg DPRD Provinsi Dapil 8 DKI Jakarta Diska Resha Putra.

Diska bersyukur acara tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para warga Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Bahkan, ia mengklaim, acara itu dihadiri oleh ribuan masyarakat.

"Alhamdulillah acara pagi hari ini selesai ini ada kegiatan baksos yaitu bazar murah dan cek kesehatan gratis, nih ada ribuan hampir 1550 orang yang merupakan salah satu basis saya di Dapil 8" terang Diska usai kegiatan.

Dalam acara itu, Diska juga ingin membuktikan bahwa caleg bisa dekat dengan rakyat. Ia ingin mematahkan stigma bahwa caleg ketika terpilih tak akan kembali turun ke masyarakat.

"Yang kita ketahui saya sudah seringkali ke sini dan saya ingin membuktikan kalau masyarakat awalnya kan kalau caleg itu kita turun nggak akan kembali lagi kalau menang. Nah ini saya masih jadi caleg saja, saya sudah lebih dari sekali saya kembali," terang Diska.

(Khafid Mardiyansyah)