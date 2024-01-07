Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Berprestasi dan Berintegritas, Kapolri Dianugerahi Alumni Inspiratif dari SMA 8 Yogyakarta

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:42 WIB
Berprestasi dan Berintegritas, Kapolri Dianugerahi Alumni Inspiratif dari SMA 8 Yogyakarta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianugerahi sebagai alumni yang menginsiprasi dari SMA 8 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Penganugerahan itu dalam rangka Hari Alumni ke-50 tahun sekaligus HUT emas SMAN 8 Yogyakarta, yang diselenggarakan di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, Minggu (7/1/2024).

BACA JUGA:

Bangun 10 Titik Sumur Bor di Gunungkidul, Kapolri: Semoga Bermanfaat untuk Masyarakat 

Sebagai alumni yang menginspirasi, Sigit dinilai seorang tokoh nasional yang berprestasi dan berintegritas dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Sehingga diharapkan mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi siswa-siswi SMAN 8 Yogyakarta untuk terus berprestasi.

BACA JUGA:

Mutasi Korps Bhayangkara, Kapolri Resmi Lantik Kapolda Sulut dan Koorsahli 

Dalam kesempatan ini, para alumni juga mendukung pengembangan SMAN 8 Yogyakarta, di antaranya pembangunan Masjid Baitul ’Ilmi yang diperkirakan mampu menampung sebanyak 600 jamaah.

Lalu pembangunan, Student Lounge memiliki yang akan dilengkapi fasilitas kursi, meja belajar, serta fasilitas pendukung berupa kantin. Student Lounge diperuntukkan sebagai ruang diskusi dan belajar bagi siswa.

Halaman:
1 2
      
