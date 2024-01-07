Warga Yogya Antusias Sablon Kaos Bergambar Ganjar-Mahfud

YOGYAKARTA - Puluhan orang terlihat mengantre untuk mencetak kaos bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sembari menunggu antrean, mereka juga menikmati sajian makanan di Angkringan Rakyat yang digelar Partai Perindo.

Salah satunya adalah Fransisca Jesse, warga Kota Yogyakarta. Ia mengaku datang ke Posko Kaos Rakyat di Kota Yogyakarta.

Ia mendengar jika para relawan Ganjar akan melayani sablon kaos gratis untuk rakyat, untuk pendukung Ganjar Pranowo.

"Begitu mengetahui ini saya langsung buru-buru datang ke sini, " kata perempuan cantik ini, Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, hal ini tentu sangat membantu masyarakat dan para pendukung dirinya seperti dirinya. Karena selama ini dirinya dan juga para pecinta Ganjar-Mahfud kesulitan untuk mendapatkan atribut kampanye terutama kaos bergambar capres dan cawapres pujaan mereka.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan para relawan sangat membantu rakyat pendukung dan pecinta Ganjar-Mahfud. Terlebih layanan sablon kaos Ganjar-Mahfud ini bisa didapatkan secara cuma-cuma tanpa harus membayar dan juga tidak dibatasi jumlahnya.

"Saya berterima kasih sekali dengan gerakan ini. Saya tadi bawa dua kaos, besok mau datang lagi bawa kaos lebih banyak," tambahnya.