INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Dukungan untuk Mahfud MD di Sholawat Persatuan Indonesia

Sukma Wijaya , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |14:31 WIB
Dukungan untuk Mahfud MD di Sholawat Persatuan Indonesia
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

DEMAK – Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar Partai Perindo di Demak, Jawa Tengah, Jumat (05/01/2024) dihadiri lebih dari 70.000 masyarakat. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT), cawapres Mahfud MD, KH Said Aqil Siradj, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto sebabagi Ketua DPW Perindo Jateng, Ketua DPW Perindo Jatim Faida, dan Habib Kribo.

HT menegaskan Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu membawa RI menjadi negara maju. “Kita perlu pemimpin yang amanah. Kunci keberhasilan Indonesia itu dua. Satu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dan keadilan. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan kesejahteraan daripada masyarakat kecil,” tulis HT pada laman Instagram miliknya.

Dia optimistis jika dua hal ini tertangani, Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar. "Dua ini kalau bisa diselesaikan, Indonesia pasti menjadi negara yang maju dan sangat besar,” pungkas HT.

Pada acara itu juga, KH Said Aqil Siroj mendoakan agar Cawapres Mahfud MD bisa menang dalam Pilpres yang berlangsung pada Februari 2024 mendatang. "Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden, Insya Allah menang Bapak Profesor Doktor Kyai Haji Mahfud MD," ucap Said Aqil dalam sambutannya di acara Sholawat Persatuan Indonesia, Kabupaten Demak, Jumat (5/1/2024).

Said Aqil juga mengatakan, jika Mahfud merupakan orang yang sangat dibanggakan oleh Gus Dur. "Orang (Mahfud) yang dibanggakan oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur Presiden, beliau diangkat Menteri Pertahanan yang dipercaya oleh Gus Dur," ungkap Said Aqil.

(Qur'anul Hidayat)

      
