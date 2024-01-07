Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Haul Gus Dur, Yenny Wahid : Mahfud MD Tak Bisa Dicurigai Kampanye, Beliau Kader

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |04:02 WIB
Haul Gus Dur, Yenny Wahid : Mahfud MD Tak Bisa Dicurigai Kampanye, Beliau Kader
Yenny Wahid saat haul ke-14 Gus Dur. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur menggelar Haul ke-14 Abdurrahman Wahid atau Gus dur. Haul tersebut dihadiri beberapa ulama dan tokoh-tokoh nasional, salah satunya Mahfud MD.

Kehadiran Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo itu menjadi perhatian di tengah kegiatan Pilpres 2024. Yenny Wahid menyebutkan, Mahfud MD tak bisa dicurigai kampanye di Haul Gus Dur.

Awalnya, Yenny mewakili keluarga besar Gus Dur menyapa beberapa tamu undangan. Seperti pengasus Ponpes Tebuireng, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, hingga Mahfud MD.

“Ada satu yang belum saya sebutkan, memang saya simpan terakhir yaitu Menko Polhukam Profesor Mahfud Md yang juga telah hadir bersama kita beserta seluruh jajarannya,” kata Yenny yang dikutip dari Youtube Tebuireng Official, Sabtu (6/1/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement