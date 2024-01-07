Haul Gus Dur, Yenny Wahid : Mahfud MD Tak Bisa Dicurigai Kampanye, Beliau Kader

JAKARTA - Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur menggelar Haul ke-14 Abdurrahman Wahid atau Gus dur. Haul tersebut dihadiri beberapa ulama dan tokoh-tokoh nasional, salah satunya Mahfud MD.

Kehadiran Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden pasangan Ganjar Pranowo itu menjadi perhatian di tengah kegiatan Pilpres 2024. Yenny Wahid menyebutkan, Mahfud MD tak bisa dicurigai kampanye di Haul Gus Dur.

Awalnya, Yenny mewakili keluarga besar Gus Dur menyapa beberapa tamu undangan. Seperti pengasus Ponpes Tebuireng, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, hingga Mahfud MD.

“Ada satu yang belum saya sebutkan, memang saya simpan terakhir yaitu Menko Polhukam Profesor Mahfud Md yang juga telah hadir bersama kita beserta seluruh jajarannya,” kata Yenny yang dikutip dari Youtube Tebuireng Official, Sabtu (6/1/2023).