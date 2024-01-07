Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Yenny Wahid Ajak Masyarakat Doakan Politik Indonesia Sehat dan Junjung Demokrasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |04:30 WIB
Yenny Wahid Ajak Masyarakat Doakan Politik Indonesia Sehat dan Junjung Demokrasi
Yenny Wahid ajak masyarakat doakan politik Indonesia sehat dan junjung demokrasi. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Arrifah Chafsoh yang lebih dikenal Yenny Wahid mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendoakan politik di Tanah Air adalah politik yang sehat dalam menyambut Pilpres 2024.

Ia menyampaikan hal itu saat acara Haul ke-14 Gus Dur yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024). Dalam sambutannya, Yenny mengajak masyarakat untuk mendoakan agar politik di Indonesia adalah politik yang sehat.

“Kita akan melewati sebuah proses berdemokrasi, Pilpres 2024. Kita doakan agar politik Indonesia adalah politik yang sehat, politik yang betul-betul ingin menjunjung demokrasi,” kata Yenny dalam sambutannya.

Selain itu, Yenny mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendoakan agar ke depan politik Indonesia berdasarkan nilai perjuangan, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi.

