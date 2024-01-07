Mahfud MD Sebut Gus Dur Termasuk 4 Tokoh Dunia yang Kepergiannya Ditangisi Jutaan Orang

Mahfud MD sebut Gus Dur termasuk 4 tokoh dunia yang kematiannya ditangisi jutaan orang. (tangkapan layar)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan satu dari empat tokoh dunia yang wafat ditangisi jutaan masyarakat.

Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri Haul ke-14 Gus Dur yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).

“Gus Dur itu adalah satu dari empat tokoh dunia setelah abad ke-19, malah mungkin sepanjang sejarah pemimpin dunia itu yang ketika wafat ditangisi oleh jutaan orang,” kata Mahfud dalam sambutannya.

Tokoh yang pertama, kata Mahfud, adalah pada 30 Januari 1948 ketika Mahatma Gandhi meninggal dunia. Ia menyebutkan seluruh warga India berduka atas kepergian Mahatma Gandhi.

“Lalu di tahun 1963 ketika John F Kennedy pada tanggal 22 November mati ditembak. Rakyat Amerika berduka dan berbondong-bondong mengantar kepergiannya, melepas dari pinggir-pinggir jalan di seluruh Amerika,” ucapnya.

Tokoh berikutnya, ungkap Mahfud, adalah Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini yang diketahui merupakan pemimpin revolusi Iran yang meninggal pada 3 Juni 1889.