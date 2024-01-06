Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahfud MD Hadiri Haul Ke-14 Gus Dur di Ponpes Tebuireng

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |23:07 WIB

Mahfud MD hadiri haul ke-14 Gus Dur di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, Sabtu (6/1/2023). (MPI/Giffar Rivana)
JOMBANG - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara haul ke-14 Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada Sabtu (6/1/2024).

Acara haul ke-14 Gus Dur dan Masyayikh ini diadakan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jalan Irian Jaya Nomor 10 Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Mahfud tiba di lokasi pukul 19.20 WIB. Dia dan para santri di Pesantren Tebuireng langsung menunaikan ibadah sholat Isya sebelum ziarah ke makam Gus Dur.

Dalam acara haul ke-14 itu, Mahfud mengenakan pakaian kemeja putih dengan jas berwarna biru setelah itu dia langsung memasuki area panggung utama untuk mengikuti rangkaian acara.

