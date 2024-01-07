Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Yenny Wahid Ungkap Keistimewaan Mahfud MD di Mata Gus Dur: Tak Pernah Takut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |06:51 WIB
Yenny Wahid Ungkap Keistimewaan Mahfud MD di Mata Gus Dur: Tak Pernah Takut
Yenny Wahid ungkap keistimewaan Mahfud MD di mata Gus Dur. (tangkapan layar)
JAKARTA - Putri Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid mengungkapkan keistimewaan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD di mata ayahnya, Gus Dur.

Yenny menyampaikan hal itu saat Haul ke-14 Gus Dur di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024) malam. Mulanya, Yenny mengatakan, Mahfud rajin menghadiri haul Gus Dur.

Sebab, Yenny menuturkan Mahfud adalah salah satu murid Gus Dur. Mahfud disebut Yenny adalah seorang yang istimewa bagi tokoh Nahdlatul Ulama (NU) itu.

“Beliau paling rajin (hadir dalam haul Gus Dur) karena memang kadernya Gus Dur sejak dulu. Pak Mahfud ini istimewa sekali. Karena beliau adalah eksperimen politiknya Gus Dur," kata Yenny.

Kemudian, Yenny menceritakan pada saat diangkat menjadi Presiden RI, Gus Dur menyadari bahwa Mahfud sangat cocok mengisi kabinet di bagian keamanan dan pertahanan negara.

Oleh karena itu, Gus Dur melantik Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2000.

"Jadi Gus Dur tahu bahwa orang Madura itu yang paling ditakuti adalah aparat, yang paling ditakuti salah satunya. Nah, jadi sama Gus Dur sengaja dibalik, Pak Mahfud diangkat jadi bosnya para aparat, menjadi Menteri Pertahanan pada waktu itu ketika Gus Dur jadi presiden," ucapnya.

Di samping itu, Yenny menyebut Gus Dur mempercayakan jabatan Menhan kepada Mahfud juga karena karakternya yang tak pernah gentar dan tak pernah takut.

Halaman:
1 2
      
