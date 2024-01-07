Longsor Terjang Subang, BPBD Jabar : Akibat Hujan Intensitas Tinggi

BANDUNG - Bencana tanah longsor yang menerjang Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Minggu (7/1/2023), dipicu oleh hujan deras intensitas tinggi. Peristiwa ini menyebabkan 1 orang tewas dan 5 masih tertimbun.

Korban meninggal bernama Oom (50). Saat ini korban masih berada di Puskesmas Kasomalang. Sedangkan korban luka ringan yang dirawat di puskesmas atas nama Melinda (29).

"Penyebab kejadian hujan intensitas tinggi sehingga membuat tanah di kawasan tersebut tidak stabil dan terjadi longsor yang menimpa mata air. Dampak kerusakan masih dalam tahap asesmen," tulis laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar.

Diberitakan sebelumnya, video peristiwa bencana alam ini viral di media sosial (medsos). Dalam video terlihat Kampung Cipondok rata tanah. Terdengar seorang pria yang merupakan perekam video. "Info. Urang infokeun kaditu. Longsor pak..longsor Pak. Akses jalan saya putus..Longsor besar Sumber Aqua," kata pria itu.