Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Longsor Terjang Subang, BPBD Jabar : Akibat Hujan Intensitas Tinggi

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:46 WIB
Longsor Terjang Subang, BPBD Jabar : Akibat Hujan Intensitas Tinggi
Longsor terjang Subang (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG - Bencana tanah longsor yang menerjang Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Minggu (7/1/2023), dipicu oleh hujan deras intensitas tinggi. Peristiwa ini menyebabkan 1 orang tewas dan 5 masih tertimbun.

Korban meninggal bernama Oom (50). Saat ini korban masih berada di Puskesmas Kasomalang. Sedangkan korban luka ringan yang dirawat di puskesmas atas nama Melinda (29).

"Penyebab kejadian hujan intensitas tinggi sehingga membuat tanah di kawasan tersebut tidak stabil dan terjadi longsor yang menimpa mata air. Dampak kerusakan masih dalam tahap asesmen," tulis laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar.

Diberitakan sebelumnya, video peristiwa bencana alam ini viral di media sosial (medsos). Dalam video terlihat Kampung Cipondok rata tanah. Terdengar seorang pria yang merupakan perekam video. "Info. Urang infokeun kaditu. Longsor pak..longsor Pak. Akses jalan saya putus..Longsor besar Sumber Aqua," kata pria itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177277//viral-LVFx_large.jpg
Cuaca Ekstrem Angin Kencang dan Hujan Deras di Jateng, Bangunan Roboh Hingga Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176717//banjir_di_meksiko_menyebabkan_lebih_dari_60_orang_tewas-zphA_large.jpg
Hujan Deras dan Banjir Hantam Meksiko Tengah, Ratusan Orang Tewas atau Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367//banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175857//tambang-FyZ7_large.jpg
Operasional Tambang Freeport Masih Dihentikan, Bahlil: Tunggu Hasil Audit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175324//ilustrasi-Ja1R_large.jpeg
Longsor Terjang Bus di India, Tewaskan 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement