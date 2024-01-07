Dukung Ganjar-Mahfud, Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa Gelar Pasar Sembako Murah

SULSEL - Sukarelawan dari Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, terus berinteraksi secara positif dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan.

Pada Minggu (7/1/2024), mereka menyelenggarakan pasar sembako murah di Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Loyalis pasangan calon nomor urut 3 itu bertekad membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa, Ichsan Ariansyah Muchtar, kegiatan pasar sembako murah ini terinspirasi dari komitmen Ganjar-Mahfud dalam menjaga ketahanan pangan dan menjaga agar harga-harga tetap terjangkau melalui program unggulannya.

"Sehingga kami dari relawan Pak Ganjar dan Pak Mahfud terjun langsung di masyarakat untuk mempermudah akses untuk mendapatkan sembako yang terjangkau," dalam keterangan tertulisnya.

Daeng Bella, panggilan akrabnya, menjelaskan, bahwa mereka menjual berbagai bahan kebutuhan, seperti minyak, gula, mi instan, dan deterjen, dengan harga yang lebih bersahabat dibandingkan dengan harga pasaran.

"Kegiatan kali ini dikatakan pasar murah karena biasanya harga minyak goreng 1 liter di pasaran Rp15 ribu, kami menjualnya dengan harga Rp10 ribu. Gula 1 kg Rp17 ribu, kami menjual Rp10 ribu. Sehingga ada harga yang terjangkau di masyarakat," tuturnya.