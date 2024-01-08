Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polres Rohul Gunakan Standar Pengawalan VVIP Amankan Distribusi Surat Suara Pemilu

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |09:59 WIB
Polres Rohul Gunakan Standar Pengawalan VVIP Amankan Distribusi Surat Suara Pemilu
Pengamanan surat suara Pilpres 2024 di Rokan Hulu (Foto: dok polisi)
A
A
A

ROKAN HULU - Polres Rokan Hulu menerapkan standar pengawalan VVIP untuk memastikan distribusi logistik, khususnya surat suara, berjalan lancar dan tanpa hambatan dalam rangka menjamin keamanan dan integritas Pemilu 2024 di Rokan Hulu, Riau.

Surat Suara Pemilu 2024 mulai didistribusikan ke Provinsi Riau. Di Kabupaten Rokan Hulu, jutaan lembar surat suara Pemilu 2024 sudah tiba di Gudang Logistik KPU Rokan Hulu dari Pelabuhan Pelindo Perawang, Kabupaten Siak, Minggu 7 Januari 2024.

Adapun distribusi logistik membutuhkan waktu selama 9 jam perjalanan darat dengan dikawal ketat personel bersenjata lengkap dari Polres Rohul. Logistik surat suara Pemilu 2024 untuk Kabupaten Rokan Hulu diangkut menggunakan 2 kontainer dan dalam keadaan tersegel.

Setibanya di gudang logistik KPU, kontainer langsung diperiksa dan dipindahkan dari Kontainer Ke Gudang KPU. Saat kontainer dibuka petugas, terdapat 19 kardus surat suara DPD basah akibat rembesan air hujan. Beruntung saat diperiksa, tak ada satu pun surat suara yang basah lantaran surat suara tersebut terbungkus dalam plastik tebal.

Adapun surat suara yang tiba ke Gudang KPU Rohul terdiri dari 400.461 Lembar surat suara pemilihan DPR-RI, 400.461 lembar surat suara DPRD Provinsi dan 296.000 lembar surat suara DPD.

Kemudian sebanyak 1.096.992 lembar surat suara tersebut dikemas dlam 2.194 kardus.

Halaman:
1 2
      
