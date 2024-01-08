Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Letusan 1.500 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |16:37 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Letusan 1.500 Meter di Atas Puncak
Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi. (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki kembali mengalami erupsi, Senin (8/1/2024) pukul 17.22 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan letusan 1.500 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl.

 BACA JUGA:

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-laki pada hari Senin, 08 Januari 2024, pukul 17:22 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 1500 m di atas puncak (± 3084 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman Yosef S Mboro dalam keterangan resminya.

Sementara itu, kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga coklat dengan intensitas tebal ke arah utara. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

 BACA JUGA:

Masyarakat pun diminta agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. “Jika terjadi erupsi dan hujan abu, Masyarakat dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah, dan apabila berada di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kaca mata),” kata Herman.

Halaman:
1 2
      
