HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 di Tuapejat Mentawai, Begini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |18:39 WIB
Gempa M5,3 di Tuapejat Mentawai, Begini Analisis BMKG
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan M5,3 di Tuapejat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin 8 Januari 2024 pukul 16.51.32 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan M5,2. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,25° LS ; 99,66° BT atau tepatnya berlokasi di darat 25 km Tenggara wilayah Tuapejat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada kedalaman 26 km.

 BACA JUGA:

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault)," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
