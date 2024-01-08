Batita 2,5 Tahun Hanyut Terjatuh di Saluran Air saat Hujan Deras

BANDARLAMPUNG - Seorang batita berusia 2,5 tahun hanyut terbawa arus di Perumahan Griya Kencana, Jalan Raden Gunawan II, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung, Senin (8/1/2024) sore.

Korban berjenis jenis kelamin laki-laki tersebut berinisial MNA warga Perumahan Griya Kencana, Kelurahan Rajabasa Pemuka. Saat ini, warga bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa dan BPBD masih melakukan evakuasi pencarian terhadap anak tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Kedaton Kompol Try Maradona membenarkan adanya peristiwa anak hanyut di siring Perumahan Griya Kencana.

"Iya betul, saat ini Bhabinkamtibmas bersama warga dan BPBD masih melakukan evakuasi pencarian," ujar Try.

Namun demikian, Kapolsek mengaku belum dapat mengungkapkan terkait kronologi hanyutnya korban MNA.

Pantauan MNC Portal di lokasi, saat ini tim gabungan tampak berada di lokasi untuk melakukan pencarian korban yang belum ditemukan.

(Awaludin)