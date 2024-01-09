Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Didoakan Jadi Anggota Legislatif: Tapi Jangan Lupa Kita!

JAKARTA - Warga Gang Dana Karya 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur bernama Iis mendoakan dua caleg Partai Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman untuk menjadi anggota legislatif. Harapan itu dipanjatkan lantaran keduanya telah memberikan aksi nyata untuk wilayah rumahnya.

Yusuf Mansur merupakan Caleg Partai Perindo untuk DPR RI. Sementara, Wahyu Nur Iman merupakan Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta.

"Lewat pasar murah ini artinya aksi nyata dari mereka terhadap masyarakat. Jadi kami doakan semoga bisa terpilih," ucap Iis, Selasa (9/1/2024).

Kendati demikian, Iis berharap agar keduanya tidak lupa akan dukungan masyarakat. Menurutnya, keduanya harus tetap menyaring aspirasi dari masyarakat.

"Kalau udah kepilih jangan lupa sama kami. Tetap harus ke masyarakat, aspirasi masyarakat disampaikan," tuturnya.

Terkait kegiatan pasar murah, Iis juga berharap Partai Perindo juga menyediakan kebutuhan sembako lainnya. Pasalnya, sejauh ini kegiatan baru menghadirkan harga minyak goreng murah.

"Kalau bisa tambah beras di pasar murah. Karena itu juga dibutuhkan masyarakat," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)