HOME NEWS NEWS

Pasar Murah Perindo Disambut Masyarakat Pasar Rebo Jaktim: Terima Kasih Perindo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:28 WIB
Pasar Murah Perindo Disambut Masyarakat Pasar Rebo Jaktim: Terima Kasih Perindo
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI dan DPRD dari Partai Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman menggelar Pasar Murah Partai Perindo di Gang Dana Karya 2, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kegiatan itu pun disambut warga setempat.

"Terima kasih Partai Perindo, semoga bisa terus menggelar kegiatan begini," kata Saodah, warga setempat, Selasa (9/1/2024).

Saodah mengatakan kegiatan ini positif lantaran bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi, harga minyak goreng kekiniaan sudah naik.

"Di sini kita beli minyak goreng Rp5000 untuk satu liternya," ungkap dia.

Hal senada diungkapkan, warga lainnya bernama Mansiah. Kegiatan positif ini menurutnya perlu terus dihadirkan untuk masyarakat.

