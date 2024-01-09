Aksi Nyata Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Bekasi

BEKASI - Partai Perindo terus melakukan aksi nyata untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi. Dalam aksi ini digagas tiga Caleg Perindo bazar minyak goreng murah, di Kampung Tanah Ungkuk, Desa Sarimukti, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (9/1/2024).

Para Caleg Partai Perindo tersebut yakni untuk DPR RI Dapil Jabar VII Sururi Alfaruq, bersama DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II, Nadi.

Caleg DPR RI Dapil Jabar VII Sururi Alfaruq mengatakan, kegiatan bazar ini adalah lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kegiatan ini di gelar di Kampung Tanah Ungkuk RT. 001/005, Desa Sarimukti.

"Kami ini menyelenggarakan dan terus berlanjut, karena yang kita saksikan sendiri bahwa bazar minyak goreng ini animo masyarakat nya sangat luar biasa, minyak goreng ini ternyata sangat di butuhkan sekali untuk masyarakat," kata Sururi, Selasa (9/1/2024).

Oleh karena itu, kata Sururi, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terus melakukan aksi nyata dengan mengadakan bazar minyak goreng murah dengan seharga Rp. 5000.

"Karena kita ketahui kalo harga di pasaran itu sangat jauh sekali, ada yang Rp14.000, ada juga yang Rp15.000. Bahkan ada juga yang Rp17.000, sementara yang kita jual ini cuma Rp5.000, jadi wajar aja ibu-ibu semua berebut ngejar untuk mendapatkan minyak goreng murah ini," ucapnya.

"Dan alhamdulillah support dari ketua umum kami Pak Hary Tanoesoedibjo yang mensuport caleg-caleg nya memberi dukungan bazar minyak goreng murah ini jadi sangat bermanfaat sekali oleh masyarakat," sambungnya.

Sementara, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni, menjelaskan, kali ini sebanyak 500 liter kemasan botol yang disediakan untuk warga Kampung Tanah Ungkuk RT. 001/005, diadakan selama dua hari, yaitu Selasa-Rabu (9-10/1/2024).