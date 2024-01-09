Gelar Bazar Minyak Goreng Murah, Caleg Perindo: Animo Masyarakat Luar Biasa

BEKASI - Partai Perindo menggelar bazar minyak goreng murah sebanyak 500 liter di Kabupaten Bekasi. Aksi nyata dari Perindo ini dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menengah ke bawah.

"Karena yang kita saksikan sendiri bahwa bazar minyak goreng ini animo masyarakatnya sangat luar biasa, minyak goreng ini ternyata sangat di butuhkan sekali untuk masyarakat," kata Caleg DPR RI Dapil Jabar VII Sururi Alfaruq di Kampung Tanah Ungkuk, usai gelar bazar, di Desa Sarimukti, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (9/1/2024).

Politikus dari Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu mengatakan, dengan membawa uang sebesar Rp5.000 warga bawa pulang 1 liter minyak goreng.

"Karena kita ketahui kalo harga di pasaran itu sangat jauh sekali, ada yang Rp14.000, ada juga yang Rp15.000. Bahkan ada juga yang Rp17.000, sementara yang kita jual ini cuma Rp5.000, jadi wajar aja ibu-ibu semua berebut ngejar untuk mendapatkan minyak goreng murah ini," ucapnya.

"Dan alhamdulillah support dari Ketua Umum kami Pak Hary Tanoesoedibjo yang mensuport caleg-calegnya, memberi dukungan bazar minyak goreng murah ini jadi sangat bermanfaat sekali oleh masyarakat," sambungnya.

Sementara itu, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni menjelaskan, kali ini sebanyak 500 liter kemasan botol yang disediakan untuk warga Kampung Tanah Ungkuk RT 001/005, diadakan selama dua hari, yaitu Selasa-Rabu (9-10/1/2024).

"Kami hari ini menyediakan minyak goreng 500 kemasan botol, jadi kegiatan ini selama dua hari kita lanjutkan besok hanya beda RT saja," jelasnya.

Dayun mengungkapkan, ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan mendukung Capres-cawapres Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024, untuk kebutuhan masyarakat.