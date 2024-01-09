Cek Warga Terdampak Banjir, Kapolres Rohul AKBP Budi Instruksikan Personel Rutin Patroli

ROKAN HULU – Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono SIK MH menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap korban terdampak banjir. AKBP Budi mengunjungi Dusun Kampung Lama, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Senin (8/1/2024) pukul 17.30 WIB. Bersama rombongan dia berpatroli serta mengecek dampak banjir.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2004 ini didampingi Istri tercinta yang merupakan Ketua Bhayangkari Cabang Rohul, Ny Ina Budi Setiyono. Keduanya berbagi cerita dan lara dengan masyarakat korban terdampak banjir.

Orang nomor satu di Mako Polres Rohul itu mengintruksikan kepada Kapolsek dan Personel Polsek Bonai Darussalam agar rutin melakukan patroli dan monitoring perkembangan debit air dan banjir.

"Kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir luapan air, agar tetap waspada dan siaga dengan ketidakstabilan cuaca saat ini yang memungkinkan terjadinya curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan naiknya debit air," ujarnya.

Di sela-sela pemantauan dan patroli itu. AKBP Budi mengingatkan soal perhelatan demokrasi serta berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung dan bekerja sama dalam mensukseskan dan melancarkan Pemilu 2024 dengan aman, damai dan kondusif.

"Seluruh elemen masyarakat mampu menjaga kesatuan dan persatuannya dalam perbedaan pandangan politik di era pesta demokrasi tahun 2024 ini," tutup pria dengan Dua Melati di pundaknya ini.