Wakapolda Jatim Berikan Satu Unit Ambulans kepada Bonek Rescue

SURABAYA - Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Akhmad Yusep Gunawan mewakili Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto memberikan satu unit mobil ambulans secara gratis kepada suporter Persebaya Surabaya alias Bonek Rescue.

"Hadiah ini sebagai apresiasi atas kedewasaan suporter Persebaya (Bonek), yang semakin menunjukan martabat dan kehormatannya sebagai suporter yang bergerak dalam bidang sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan secara gratis," kata Brigjen Yusep dalam keterangannya, Selasa (9/1/2024).

BACA JUGA: Kapolri Hadiri Deklarasi Pemilu Damai hingga Resmikan Gedung Baru Polda Jatim

Selain itu, kata Brigjen Yusep, Bonek dinilai kerap berpartisipasi menciptakan Harkamtibas kondusif dalam setiap kesempatan di Surabaya, terutama saat proses pertandingan di stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya dan di stadion lainnya.

"Dalam setiap laga Persebaya Surabaya, Bonek selalu menunjukkan sikap yang taat atas ketentuan peraturan yang belaku dengan bukti keamanan di segalanya," ujarnya.

Bahkan, lanjut Brigjend Yusep, tidak ada keributan yang diprovokasi atau dilakukan oleh para Bonek maupun Bonita seperti pada saat derbi Persebaya melawan Arema.