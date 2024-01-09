Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Pria di Palembang Dikeroyok dan Dibacok, Diduga Dendam

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:21 WIB
Pria di Palembang Dikeroyok dan Dibacok, Diduga Dendam
Ilustrasi (Foto: Freepik)
PALEMBANG - Diduga karena dendam, Ricco Mainandho (40), warga Kecamatan Sako Palembang, dikeroyok dan dibacok oleh sekelompok pemuda. Akibatnya, Ricco mengalami banyak luka akibat kejadian tersebut.

Mendatangi Polrestabes Palembang, Selasa (9/1/2024) siang, Ricco melaporkan tiga orang terduga pelaku pengeroyokan yakni Andi, Rudi dan Devi, Andi dan Rudi.

"Aksi pengeroyokan itu terjadi di jalan Siaran, tepatnya di depan Bank Sumsel Babel, Terminal Sako Palembang, Jumat (15/12/2023) lalu, sekitar pukul 22.00 WIB," ujar Ricco saat melapor.

Dijelaskan Ricco, dirinya mengalami banyak luka akibat kejadian tersebut, diantaranya di bagian kening, luka robek di bagian hidung, luka robek di bagian telinga kiri dan luka robek di bagian rahang kanan.

"Saat kejadian saya dibacok pakai senjata tajam jenis celurit," jelas Ricco.

Ricco menjelaskan, aksi pengeroyokan tersebut berawal saat dirinya sedang berjalan dan melintasi di tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian salah satu terlapor memanggil korban dan langsung menantang dirinya.

"Saya dipanggil, ditanya satu pelaku itu ‘kau ini galak nian’. Jadi aku jawab ‘iyo’, sudah itu pelaku lari ke belakang dan mengambil celurit, serta mengajak dua temannya. Mereka bertiga langsung menyerang saya, dan ada yang membacok saya pakai celurit," jelasnya.

