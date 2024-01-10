Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ratusan Warga Sambut Kedatangan Liliana Tanoesoedibjo di Bazar Partai Perindo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |11:13 WIB
Ratusan Warga Sambut Kedatangan Liliana Tanoesoedibjo di Bazar Partai Perindo
Caleg DPR RI Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA-Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah.

Acara tersebut diadakan Partai Perindo di Lapangan Futsal Musyawarah Insani, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Pantauan di lokasi, Liliana tiba di lokasi pada sekira pukul 10.40 WIB, dia datang dengan mengenakan kemeja warna putih berbalut rompi khas dari Partai Perindo. Begitu datang, Liliana tampak disambut oleh ratusan warga yang sejak tadi menunggu di lokasi.

Ratusan warga, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak berebut menyalami Liliana. Sejumlah warga juga berebut untuk berfoto selfie dengan Liliana.

Suasana hangat dan bersahabat pun tampak saat Liliana bersama warga saling berbicara sejenak.

Ketua Umum Kartini Perindo tersebut juga sempat menggendong anak-anak yang turut dibawa oleh warga untuk memeriksaan kesehatannya di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement