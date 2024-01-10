Ratusan Warga Sambut Kedatangan Liliana Tanoesoedibjo di Bazar Partai Perindo

JAKARTA-Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah.

Acara tersebut diadakan Partai Perindo di Lapangan Futsal Musyawarah Insani, kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Pantauan di lokasi, Liliana tiba di lokasi pada sekira pukul 10.40 WIB, dia datang dengan mengenakan kemeja warna putih berbalut rompi khas dari Partai Perindo. Begitu datang, Liliana tampak disambut oleh ratusan warga yang sejak tadi menunggu di lokasi.

Ratusan warga, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak berebut menyalami Liliana. Sejumlah warga juga berebut untuk berfoto selfie dengan Liliana.

Suasana hangat dan bersahabat pun tampak saat Liliana bersama warga saling berbicara sejenak.

Ketua Umum Kartini Perindo tersebut juga sempat menggendong anak-anak yang turut dibawa oleh warga untuk memeriksaan kesehatannya di lokasi.